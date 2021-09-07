Киев, 7 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В партии «Слуга народа» рассказали, какие вопросы станут ключевыми для Верховной рады Украины в ходе шестой сессии парламента, стартовавшей сегодня, 7 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.ua Верховная рада Украины

Как заявил председатель партии, первый заместитель фракции «СН» Александр Корниенко, ключевая задача — подготовить и принять качественный государственный бюджет на 2022 год. Кроме того, депутаты намерены посвятить всю эту сессию продолжению «фундаментальных реформ».

«Это реформы децентрализации, деолигархизации, оборонной сферы, а также внедрение накопительной пенсионной системы», — отметил Корниенко.

Кроме того, по словам политика, планируется окончательно завершить земельную реформу, в частности, принять законопроект о возмещении кредитов.

В свою очередь, спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что нынешняя сессия особенная, поскольку депутаты нынешнего созыва отработали половину каденции.

«Мы сегодня находимся с вами на экваторе… многое сделали, но много еще впереди», — сказал он.

ИА REGNUM отмечает, что шестая сессия парламента Украины будет проходить с 7 сентября по 21 января 2022 года.