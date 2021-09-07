Красногорск, 7 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. С начала 2021 года сельхозпредприятия Подмосковья произвели свыше 400 тыс. тонн молока. Об этом 7 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Александра Майер ИА REGNUM Процеживание молока

Зафиксированный в регионе объем надоев превышает показатели аналогичного периода 2020 года. При этом среднесуточная молочная продуктивность дойного стада отмечается в районе 22 кг молока на одну корову, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«С начала 2021 года валовое производство молока в хозяйствах Московской области достигло 417 тыс. тонн. Прирост относительно прошлого года составил 2,6%», — сказал чиновник.