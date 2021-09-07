Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В сети опубликовано видео с подозреваемым в убийстве двух школьниц из Киселёвска. На нём мужчина уверяет, что угостил их сладостями.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

«Просто угостил, они семечек попросили. Я им купил газировки, да что-то там еще они в пакете взяли, до бетона донес, они голубей покормили, и пошёл. И они тоже за мной. Они со школы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были обнаружены тела двух пропавших десятилетних школьниц из Киселёвска. Подозреваемый в убийстве девочек Виктор П. задержан. Он уже признался, что изнасиловал и задушил детей.

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