Владивосток, 7 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Синоптики Приморья сделали заключение, что такой жары как минувшим летом 2021 года, столица Дальнего Востока не знала 40 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

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Июль и август выдались сухими и теплыми, фиксировались температуры воздуха выше климатической нормы на 1−3º С.

В августе днём воздух прогревался до +23…+28ºС в первой декаде и 17−25 августа на большей территории края было +30…+35ºС.

Во Владивостоке максимальная температура воздуха 5 августа составила +31ºС, что лишь на 0,1º ниже абсолютного максимума температуры на эту дату, установленного в 1956 году. До 31ºС повышалась температура и 6 августа.

Осадков за месяц на значительной территории края выпало 50−159 мм, что меньше среднего многолетнего количества и около него (39−109% от нормы).

Первая и третья декады были с неоднородным распределением осадков по территории: избыток осадков наблюдался больше в северной половине края, а их дефицит — местами в южной половине Приморья. Вторая декада в крае была совершенно сухой.

Во Владивостоке второй месяц почти нет дождей — осадки прогнозируются 8 сентября и сильные — 10 сентября.

«За последние 40 лет такая засушливая погода во второй половине лета во Владивостоке не отмечалась. Дефицит осадков наблюдался в это время в 1982 и 1997 годах, но их суммарное количество было почти в 2 раза больше — 176 и 163 мм соответственно», — пояснили синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье в 2021 году получило 130 млн рублей на строительство новых и укрепление старых дамб в рамках противопаводковых мероприятий.