Калуга, 7 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской думы Андрей Голубев, руководители подразделений Городской управы и местные жители приняли участие в торжественной церемонии открытия сквера «У паровоза». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках программы «Городская среда» была благоустроена территория вокруг памятника паровоз Л-3540, расширен сквер 50-летия ВЛКСМ.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской думы Андрей Голубев, руководители подразделений Городской управы и местные жители приняли участие в торжественной церемонии открытия сквера «У паровоза»

Территория расчищена от зарослей, пешеходные дорожки выложены плиткой, обустроено освещение, установлены скамейки и урны. Сквер было решено сделать тематическим и посвятить железной дороге: помимо паровоза в нем появилась колёсная пара и рельсошпальная решетка, также планируется установить светофорные объекты и дорожные знаки.

«В прошлом году здесь был установлен замечательный памятник — паровоз Л-3540. В советские годы сотни тысяч таких паровозов трудились по всей стране, они помогли восстановить страну после Великой Отечественной войны, — отметил Юрий Моисеев. — Место для памятника было выбрано не случайно — сквер 50-летия Комсомола, многие из нас состояли в этой замечательной молодёжной организации. Комсомол готовил ответственных людей, тружеников, настоящих патриотов. Этот памятник не просто ещё одна достопримечательность Калуги — это память о трудовом подвиге нашего народа».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской думы Андрей Голубев, руководители подразделений Городской управы и местные жители приняли участие в торжественной церемонии открытия сквера «У паровоза»

Глава Калуги пожелал собравшимся здоровья, успехов и благополучия, поздравил с прошедшим юбилеем Калуги и призвал молодёжь бережно относиться к памятникам и объектам благоустройства.

«Концепция сквера обсуждалась на протяжении нескольких месяцев, в результате в нашем городе появилась ещё одна точка притяжения, прекрасное место для отдыха калужан, — рассказал Андрей Голубев. — Сквер прошёл общественную приёмку, все замечания жителей были учтены. Памятник очень гармонично вписался в сквер 50-летия ВЛКСМ. В одной из комсомольских песен, есть слова «Наш паровоз, вперёд лети». Так пусть же наш город так же летит вперёд, развивается, становится краше и комфортнее».

Юрий Моисеев и Андрей Голубев вручили активистам ТОС «Созвездие» нагрудные знаки «650 лет Калуге». Для калужан был организован праздничный концерт.