Саратов, 7 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Саратовской области против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 7 сентября привили 649 458 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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За сутки вакцинировали 3187 жителей. Полный курс иммунизации антиковидными препаратами прошли 589 308 человек, из них 4277 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области всего работают 99 прививочных пунктов, часть из них — круглосуточно. По данным минздрава, всего в регион поступило 873 384 дозы антиковидной вакцины.

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