Москва, 7 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Определён состав сборной России на вторую шахматную онлайн-олимпиаду. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

RGY23 Шахматы

В российскую команду вошли Александр Грищук, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Владислав Федосеев, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Валентина Гунина и Лея Гарифуллина. Капитаном команды стал Александр Мотылев.

Состав каждой команды на турнире должен выключать шесть основных участников и шесть запасных. Кроме того, в неё должны входить минимум три женщины, два юниора и две юниорки.

Турнир состоится с 8 по 15 сентября, в нём примут участие 40 команд, которые будут разбиты на четыре группы. Партии будут проходить с контролем времени 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход.

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