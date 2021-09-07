Ярославль, 7 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Ярославле произошло столкновение грузовика «МАЗ» с полуприцепом и автомобиля «Рено», травмы получили два человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД по Ярославской области.

Yarnews.net «Рено» на месте ДТП

Авария произошла 6 сентября около 17.05 в районе железнодорожного переезда на автодороге «Ярославль — Очапки».

«В результате ДТП водитель автомашины «Рено» мужчина 1990 года рождения госпитализирован, пассажир автомашины «Рено» мужчина 1991 г.р. нуждается в амбулаторном лечении. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Ярославской области.

Yarnews.net «МАЗ» в кювете

Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось спилить крышу автомобиля. Сейчас водитель «Рено» находится в реанимации.