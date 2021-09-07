Пермь, 7 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Перми органы местного самоуправления запретили подкармливать бездомных животных на улицах города. Гордума внесла изменения в правила благоустройства и опубликовала документ.

Собака

Согласно решению городской думы, на территории общего пользования, а также земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, не предоставленных физическим и юридическим лицам, запрещается подкармливать животных без владельцев; допускать при выгуле домашних животных причинение вреда здоровью граждан, животных, имуществу физических и юридических лиц; устанавливать будки, устраивать лежанки, создавать иные условия для обитания и размножения животных без владельцев; препятствовать отлову животных без владельцев, организованному в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее по запрет попал выгул собак без поводка вне площадок для выгула и дрессировки собак, а также загрязнение территории экскрементами в результате выгула домашних животных, сообщают информресурсы.

Санкции за нарушение запрета в документе отсутствуют.