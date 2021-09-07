Москва, 7 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Народный артист России, певец Лев Лещенко с глубоким сожалением воспринял известие о кончине художника-постановщика шоу Бориса Краснова.

Alexey Yushenkov Лев Лещенко

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«Очень жаль, печально. Его работы оставят память», — сказал народный артист в беседе с RT

Лещенко признался, что мало общался с Красновым, однако «очень жаль, что ушёл большой художник и прекрасный постановщик и режиссёр».

«В комплексе это была личность, которая очень много сделала интересного для наших селебрити. Он работал практически со всеми», — добавил певец.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти известного советского, российского продюсера и художника-постановщика «звездных» шоу Бориса Краснова 7 сентября сообщил юрист Александр Добровинский.

Краснову было 60 лет. В 1990—2000 годы ставил шоу для таких звёзд российской эстрады, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев.