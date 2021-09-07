Пекин, 7 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Калининградская область России — не зажатый между европейскими странами эксклав, а «нож, приставленный к горлу Европы». Об этом говорится в статье на китайском портале Sina.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Волнорезы на набережной в Балтийске

Авторы материала «Заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО» отмечают, что кажущийся зажатым соседними странами российский регион на самом деле имеет стратегическую важность. Он даёт России выход к Балтийскому морю и помогает сдерживать силы НАТО.

В статье говорится, что после модернизации военно-морской базы «Балтийск» Россия сможет надолго размещать атомные субмарины. Ракеты на них могут легко поразить основные европейские страны.

Сильно беспокоит Североатлантический альянс и размещённый в Калининграде комплекс «Искандер». А зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» позволяют полностью контролировать воздушное пространство над регионом.

Китайское издание посоветовало США и НАТО перестать давить на Россию, которая способна ответить им за счёт стратегического положения Калининграда.

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