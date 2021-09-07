Челябинского чиновника поймали пьяным за рулём
Агаповка, Челябинская область, 7 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Челябинской области одного из высокопоставленных сотрудников администрации Агаповского района поймали пьяным за рулём. Об этом пишут СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Чиновники
О произошедшем рассказал в соцсетях один из местных жителей. По его словам, инцидент произошёл ночью 22 августа. На задержанного составили протокол.
8 сентября мировой суд рассмотрит его административное дело. Оно ранее было передано в судебный участок №2. Судьёй является Сергей Котельников.