Брянск, 7 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Брянской области 7 сентября выявлен 151 новый носитель коронавируса — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 119 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 61 685 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 57 338 человек.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1 204 пациента, в том числе 12 летальных исходов зарегистрировано за последние сутки.