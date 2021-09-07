Красногорск, 7 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Сельскохозяйственные предприятия начали в Подмосковье закладку корма для скота из кукурузы. Об этом 7 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

ИА Citysakh.ru Племенных коров кормят силосом закладки начала 90-х годов прошлого века

«На полях Подмосковья поспела кукуруза, и сельхозпредприятия региона приступили к заготовке кукурузного силоса. Всего планируется заготовить сочных и грубых кормов на условную голову более 30 кормовых единиц», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, на данный момент в регионе на корм убрано 376 гектар кукурузы. Лидируют по заготовке кукурузного силоса в регионе Луховицкий и Можайский городские округа Подмосковья.