Уфа, 7 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Бывшего конкурсного управляющего обвинили в получении незаконного вознаграждения в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Sam Yurface Банкротство

Сообщается, что в августе 2019 года решением Арбитражного суда Башкирии ООО «Специализированное строительно-монтажное управление — 6» было признано банкротом.

По версии следствия, конкурсный управляющий этого предприятия передал в суд заявления о взыскании задолженности и признании некоторых сделок недействительными, которые были заключены бывшим руководством предприятия.

«Обвиняемый предложил директору компании за вознаграждение в один млн рублей отозвать исковые заявления и не принимать меры по организации проверок его деятельности. В качестве посредника при получении денег выступил его знакомый — арбитражный управляющий, который был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо того, обвиняемый посредник в коммерческом подкупе также обвиняется в передаче в суд в качестве доказательства копии приказа, в котором содержится заведомо ложная информация о его приеме на работу юрисконсультом в государственное унитарное предприятие. Следователи считают, в результате он получил возможность незаконно приобрести права на квартиру стоимостью 2,6 млн рублей.

По данным фактам в отношении 43-летнего бывшего конкурсного управляющего ООО «Специализированное строительно-монтажное управление — 6» и 47-летнего арбитражного управляющего было возбуждено уголовное дело. Свою вину они не признали. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.