Тюмень, 7 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Тюмени в три раза, по сравнению с 2020 годом, выросло число вакансий для людей без опыта работы. Об этом РБК сообщили аналитики «Авито Работа».

Дарья Драй ИА REGNUM Курьер

На 10 тысяч рублей выросла в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и медианная заработная таких работников и составила 34 тыс. рублей в месяц.

Самой популярной вакансией в Тюмени является курьер, работа которого может оплачиваться до 3400 рублей в день. Спрос на курьеров вырос в семь раз.

В четыре раза вырос спрос на операторов, в два раза — на администраторов. На 6% стало больше вакансий продавцов. Данные вакансии при условии почасовой работы заполняются студентами, отмечают аналитики «Авито Работа».