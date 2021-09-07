Пекин, 7 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Решительный протест по поводу раздувания руководством Североатлантического альянса (НАТО) темы «китайской ядерной угрозы» выражают власти Китая. Об этом 7 сентября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«Китай выражает решительный протест и свою обеспокоенность в связи с раздуванием НАТО темы китайской ядерной угрозы», — сказал он, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об активном наращивании Китаем своего ядерного арсенала.

Также Ван Вэньбинь отметил, что власти Китая в сфере ядерного оружия следуют оборонительной стратегии и поддерживают свой ядерный потенциал на минимально необходимом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Китая Ван И посетит Южную Корею в начале следующей недели.