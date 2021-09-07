Таллин, , 11:15 — REGNUM Во вторник, 7 сентября, в 18:00 по таллинскому времени (совпадает с московским) в Эстонии заканчивается представление кандидатов и избирательных союзов на регистрацию на местные выборы. Об этом сообщила Республиканская избирательная комиссия.

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В 2021 году впервые в истории местных выборов в Эстонии выдвигать кандидатов можно электронным путем. До 9 сентября в документах кандидатов можно исправлять ошибки и неточности.

В воскресенье, 12 сентября, кандидаты будут зарегистрированы в волостных и городских избирательных комиссиях, а также будет определена их очередность.

По состоянию на вечер 6 сентября, по всей Эстонии были представлены 130 списков избирательных союзов. В целом в стране 79 муниципалитетов: 15 городов и 64 волости.

Местные выборы начнутся 11 октября с досрочного и электронного голосования. Основной день выборов назначен на воскресенье, 17 октября, когда можно будет голосовать с 9:00 до 20:00 по таллинскому времени.