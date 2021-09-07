Пенза, 7 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Более 4,5 млн рублей задолжала строительная организация в Пензе, которая не выплачивала зарплату 19 сотрудникам. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области, в отношении руководителя компании возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты работникам свыше двух месяцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Генеральный директор стройфирмы с декабря 2020 года по май 2021 года не выплачивал заработную плату 19 сотрудникам, имея реальную возможность погасить долги. Общая сумма задолженности составила свыше 4,5 млн рублей.

Руководитель фирмы впервые привлекался к уголовной отвественности и полностью возместил причиненный ущерб на первоначальном этапе следствия. В связи с этим уголовное дело в отношении него прекращено.

ИА REGNUM напоминает, с марта по ноябрь 2020 года 35-и работникам предприятия, учредителями которого являются администрация Городищенского района и департамент государственного имущества Пензенской области, расположенного в городе Городище, свыше двух месяцев полностью не выплачивалась заработная плата. Задолженность составила более 1,2 млн рублей.

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