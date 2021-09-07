Обнинск, Калужская область, 7 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 17, 18, 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Калужской области по 16 округу и повторные и дополнительные выборы депутатов Обнинского городского Собрания по 12 и 23 одномандатным округам. Об этом 7 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Обнинска Анну Середюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Голосование будет проходить в 42 участковых избирательных комиссиях (УИК), которое будут обеспечивать 460 членов комиссий с правом решающего голоса. УИК приступят к работе 8 сентября. Голосование традиционно будет проводиться в стационарах клинической больницы № 8 и МРНЦ им. А. Ф. Цыба. Обращение для голосования на дому можно подать в участковую избирательную комиссию лично либо через иных лиц (соседей, родственников) до 14 часов 19 сентября.

«Нам очень важно определиться с тем, кто будет представлять интересы Обнинска на федеральном, региональном и местном уровнях. И для многих людей это действительно важные события. Я считаю, что в нашем городе созданы все условия для голосования, в том числе и для людей, которые физически не могут прийти на избирательные участки», — отметила глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова.