Благовещенск, 7 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. 19 автомобильных дорог Амурской области частично подтоплены или повреждены наводнением. Десять из них размокли и теперь не соответствуют нормативным требованиям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе управления МВД по региону.

Дмитрий Зуйков Паводок

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«В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением и прохождением по территории Амурской области циклонов с обильными, продолжительными осадками сохраняется угроза подтопления и повреждения паводковыми водами участков автомобильных дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети населённых пунктов», — отметили в ведомстве.

Из-за перелива воды нет проезда по 9 участкам дорог, остальные 10 или размокли, или повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновление проезда по наиболее пострадавшим от подтопления дорогам Приамурья обойдётся в 720 млн. рублей.