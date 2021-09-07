Махачкала, 7 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Дагестане состоялся суд над бывшим заместителем руководителя регионального управления Росимущества Раджабом Усмановым. Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и посредничестве во взяточничестве получил всего 3,5 года лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Напомним, Усманова задержали в феврале 2020 года в рамках расследования уголовного дела о махинациях при заключении договоров аренды федеральных земельных участков, расположенных на побережье Каспийского моря. Кроме того, его обвиняли в посредничестве при получении взятки в размере 16 млн рублей за помощь в заключении договора субаренды участка на побережье Каспия.

Во время следствия был наложен арест на имущество замглавы Росимущества на сумму около 40 млн рублей. В настоящее время, кроме условного срока, ему также запретили в течение трех лет занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Приговор Верховного суда может быть обжалован, в законную силу он не вступил.

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