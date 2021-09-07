Мюнхен, Германия, 7 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz привёз на автосалон IAA в Мюнхене (Германия) внедорожник C-Class All-Terrain 2022 модельного года с индексом C 220 d. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Motor1 Mercedes C 220 d 4MATIC All Terrain

У версии All-Terrain увеличенный клиренс. Новый универсал выше актуальной версии модели на 40 мм. Кроме того, у All-Terrain можно отметить существенные перемены в экстерьере.

В движение модель приводит двухлитровый дизельный мотор с турбонаддувом. Кроме того, машина оснащена приводом Mercedes 4Matic. Для водителей предусмотрены два режима. Для езды по пересечённой местности имеется режим Offroad, а для регулировки скорости на спуске можно воспользоваться режимом Off Road.

Основным конкурентом новинки станет модель Audi A4 Allroad.

Ранее компания Mercedes-AMG представила новый седан GT 63 E Performance. Автомобиль укомплектован восьмицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом рабочим объёмом четыре литра и производительностью 831 л. с. (1400 Нм).

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