Пекин, 7 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Китайские исследователи идентифицировали личности 1500 человек, ставших жертвами экспериментов «отряда смерти» 731 Квантунской японской армии. Об этом 7 сентября сообщил директор Музея доказательств преступлений отряда 731 Цзинь Чэнминь.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

«В настоящее время уже идентифицированы личности 1500 человек, подвергшихся спецотправке в отряд 731 для проведения экспериментов», — цитирует его РИА Новости.

«Спецотправка» — термин, означавший особое оформление арестованных для пересылки в отряд. Все прошедшие «спецотправку» были изувечены до смерти, отметил Цзинь Чэнминь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров 6 сентября в своём видеообращении к участникам международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» заявил, что для нынешних и будущих поколений важно помнить о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны.

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