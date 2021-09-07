В КНР идентифицировали 1,5 тыс. жертв японского «отряда смерти»
Пекин, 7 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Китайские исследователи идентифицировали личности 1500 человек, ставших жертвами экспериментов «отряда смерти» 731 Квантунской японской армии. Об этом 7 сентября сообщил директор Музея доказательств преступлений отряда 731 Цзинь Чэнминь.
«Спецотправка» — термин, означавший особое оформление арестованных для пересылки в отряд. Все прошедшие «спецотправку» были изувечены до смерти, отметил Цзинь Чэнминь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров 6 сентября в своём видеообращении к участникам международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» заявил, что для нынешних и будущих поколений важно помнить о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны.
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