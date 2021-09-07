Галич, Костромская область, 7 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В 2023 году в Костромской области приступят к расчистке устьев рек Чёлсма и Средняя, впадающих в Галичское озеро. Об этом сообщает СМИ 44.

Alina Natural Закат на Галичском озере

Средства на работы — более 80 млн рублей региону выделят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Завершить работы по очистке рек-притоков и участка озера в границах города Галича планируется в 2024 году. Объекты очистят от растительности и донных осадков. Они сокращают полезную площадь озера и создают застой воды, из-за которого в зимний период погибает рыба.

По мнению главы Галичского района Александра Потехина, после расчистки в озере увеличатся запасы рыбы, в Галич станет приезжать больше туристов:

«Люди приезжают полюбоваться красивыми видами, конечно, хотят купаться в озере, кататься на лодках. В этом году моторные лодки приходилось буксировать на 100−200 метров от берега, чтобы они завелись. Ждём, что после расчистки будет много туристов. Также я рассчитываю, что после расчистки увеличатся запасы рыбы в озере. Сейчас 35% в общем улове составляет рыба крупных пород, остальное — мелкая рыба. Раньше мелкую рыбу закупали птицефабрики и зверофермы, сейчас они перешли на комбинированные корма. Мы ждем инвесторов, которые занялись бы переработкой мелкой рыбы. Еще одно направление — делать из мелкой рыбы снеки. Эта ниша у нас совершенно свободна. Будет развиваться туризм, рыболовная отрасль, появятся новые рабочие места, вырастут и налоги в местный бюджет» , — сказал Потехин.

Проект по расчистке устьев двух рек-притоков и озера в границах города будет готов в 2022 году.