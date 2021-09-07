В Костромской области расчистят самое крупное озеро
Галич, Костромская область, 7 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В 2023 году в Костромской области приступят к расчистке устьев рек Чёлсма и Средняя, впадающих в Галичское озеро. Об этом сообщает СМИ 44.
Средства на работы — более 80 млн рублей региону выделят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Завершить работы по очистке рек-притоков и участка озера в границах города Галича планируется в 2024 году. Объекты очистят от растительности и донных осадков. Они сокращают полезную площадь озера и создают застой воды, из-за которого в зимний период погибает рыба.
По мнению главы Галичского района Александра Потехина, после расчистки в озере увеличатся запасы рыбы, в Галич станет приезжать больше туристов:
Проект по расчистке устьев двух рек-притоков и озера в границах города будет готов в 2022 году.
Справка: Галичское озеро — самое крупное в Костромской области. Его площадь составляет 75,4 квадратных километра, протяженность береговой линии — 46 км. Внушительная часть жителей Галича профессионально занимается добычей и продажей рыбы, выловленной в озере.