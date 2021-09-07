Киев, 7 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. На 1 сентября размер международных резервов Украины составил $31,6 млрд, сообщил 7 сентября национальный банк страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

Отмечается, что размер резервов Украины в настоящий момент достиг максимума за девять лет. Последний раз на таком уровне резервы Украины были в мае 2012 года.

Резервы Украины в течение августа 2021 года увеличились на $2,66 млрд благодаря «подарку» от МВФ. Регулятор информирует, что в целом с начала 2021 года года резервы выросли на $2,48 млрд (на 8,5%).

ИА REGNUM напоминает, что 23 августа МВФ перечислил Украине $2,7 млрд за счет дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR). Средства выделены всем странам — членам фонда — на восстановление экономики после «коронакризиса».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отдельно заявил, что это не кредит, а безвозвратная помощь, отметив, что средства позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути её восстановления.