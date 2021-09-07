Тосно, Ленинградская область, 7 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Возле железной дороги в Тосненском районе Ленинградской области нашли обезглавленное тело жителя Ставрополя, который с мая текущего года числился без вести пропавшим. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

(сс) glompie Железнодорожный переезд

Тело мужчины с отсеченными головой и ногой было обнаружено в лесном массиве железнодорожными рабочими утром 6 сентября во время покоса травы у железнодорожных путей Санкт-Петербург — Москва.

Останки, находившиеся в состоянии сильных гнилостных изменений, удалось идентифицировать благодаря документам, найденным в карманах одежды. Как выяснилось при жизни тело принадлежало жителю Ставрополя, 1986 года рождения.

«Также установлено, что с мая 2021 года гражданин числился в розыске как пропавший без вести. Причина смерти устанавливается», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия. Процессуальное решение будет принято после проведения доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела.