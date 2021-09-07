Забайкальский край, 7 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, который летом 2021 г. пережил уже три волны поводка, восстановлен разрушенный пешеходный мост. Как сообщает 7 сентября пресс-служба правительства региона, речь идёт о сооружении в селе Урюм Чернышевского района.

Гайдук Мост

По словам главы регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Ватагина, подвесной мост в Урюме вышел из строя во время паводков после того, как по нему проехал грузовик.

В начале августа забайкальский губернатор Александр Осипов посетил проблемный объект. Тогда сельчан с одного берега на другой переправляла лодка.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Пострадали почти 14 тысяч человек.

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