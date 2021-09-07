Балаково, Саратовская область, 7 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В рамках ежегодного конкурса Саратовской области «Коллективный договор — основа защиты социально-трудовых прав граждан» Балаковская АЭС заняла первое место в номинации «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы» среди предприятий с численностью свыше 500 работников. Об этом было объявлено в торжественной обстановке во время празднования Дня города, на котором присутствовали депутат Государственной думы РФ Николай Панков, заместитель председателя Саратовской областной думы Ольга Болякина, депутаты облдумы, а также первые лица города и района. Во время церемонии вручения наград Николай Панков отметил большой вклад атомной станции в развитие города и области в целом.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Балаковская АЭС заняла первое место в номинации «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы» среди предприятий с численностью свыше 500 работников

Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, коллективный договор атомной станции неоднократно признавался лучшим среди предприятий Саратовской области. Из года в год Балаковская АЭС демонстрирует высокий уровень социального партнерства, обеспечивающий эффективность и безопасность производства и высокий уровень социальной защищенности персонала. Все социальные обязательства, предусмотренные коллективным договором, выполняются в полном объеме. Ежегодно атомная станция направляет более 200 млн рублей на расходы социального характера.

Сложившаяся за многие годы система сотрудничества руководства предприятия и профсоюзной организации позволяет успешно реализовывать девять корпоративных социальных программ по различным направлениям, таким как оказание помощи в приобретении постоянного жилья, организация санаторно-курортного лечения, спортивных и культурных мероприятий, медицинское страхование, программы социальной поддержки молодых работников, ветеранов и др.

В 2020 году на развитие инфраструктуры для организации досуга детей атомная станция направила более 26 млн рублей. На эти средства отремонтировано здание, где работают кружки и секции центра культуры и спорта «Антарес» профсоюзной организации АЭС.