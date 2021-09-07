Москва, 7 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут 7 сентября, начнутся с минуты молчания. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Мемориал погибших хоккеистов «Локомотива»

7 сентября состоятся три матча: «Локомотив» — «Динамо» (Минск), «Металлург» — «Салават Юлаев» и «Торпедо» — «Сибирь».

Минута молчания будет проходить перед играми в память о хоккеистах и тренерах ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Напомним, самолет Як-42Д, на борту которого находилась команда, разбился сразу после взлёта с аэропорта «Туношна». Хоккеисты направлялась в Минск на игру с «Динамо».