Курск, 7 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Курской области Роспотребнадзор будет проверять предприятия на процент привитых сотрудников, если там будут выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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К 1 сентября в организациях сферы торговли, обслуживания, общественного питания, образования, здравоохранения прививки должны были сделать не менее 60% сотрудников.

От 60% до 90% работников привито в государственных организациях — комитетах администрации Курской области и подведомственных им учреждениях. Меньше всего вакцинированных — в сфере транспорта, в том числе такси, и ЖКХ. Если предприятие не исполнило постановление главного врача региона, его могут привлечь к административной ответственности. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Надеемся, что такие строгие меры применять не придётся. Нам поступает предварительная информация об исполнении постановления большинством предприятий. Работодатели уже начали отстранять от работы сотрудников, отказывающихся прививаться без уважительной причины. Пока не будет сформирована иммунная прослойка населения, эпидемию не удастся победить», — прокомментировал руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин.