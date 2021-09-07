На курских предприятиях проверят процент привитых от COVID-19
Курск, 7 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Курской области Роспотребнадзор будет проверять предприятия на процент привитых сотрудников, если там будут выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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К 1 сентября в организациях сферы торговли, обслуживания, общественного питания, образования, здравоохранения прививки должны были сделать не менее 60% сотрудников.
От 60% до 90% работников привито в государственных организациях — комитетах администрации Курской области и подведомственных им учреждениях. Меньше всего вакцинированных — в сфере транспорта, в том числе такси, и ЖКХ. Если предприятие не исполнило постановление главного врача региона, его могут привлечь к административной ответственности. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.