Пермь, 7 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. На благоустройство парков и скверов Перми к юбилею города выделят свыше 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Планируется благоустроить 40 парков и скверов. Мероприятия будут проводится в рамках проекта «Парки и скверы». Напомним, Пермь отпразднует 300 лет в 2023 году.

Город готовится к масштабному празднованию дня рождения. Глава Перми Алексей Дёмкин считает важным, что в процесс подготовки к празднику вовлекают местных жителей, коммерческие и общественные организации.

Он отметил, что мэрия разработала меры по привлечению партнёров к мероприятиям по подготовке юбилея. Взаимодействие с ними будет выстроено по двум основным направлениям: проведение мероприятий при медийной поддержке со стороны городских властей и привлечение партнёров к участию в благоустройстве общественных пространств, строительстве и реконструкции объектов и общественных пространств Перми.

Чиновники рассчитываю на помощь партнеров при реализации проекта «Парки и скверы».