Киев, , 11:05 — REGNUM После операции по эвакуации людей из Афганистана украинской военной разведке «аплодирует весь мир». Об этом 7 сентября написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал украинский президент, в настоящее время у военных разведчиков Украины ключевая роль в защите интересов и безопасности страны.

«Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!», — говорится в сообщении Зеленского.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что диверсия на газопроводе в Крыму 23 августа была организована главным управлением разведки Украины.