Ташкент, 7 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Студенты, обучающиеся в Узбекистане по направлению «международные отношения», смогут проходить производственную практику в зарубежных учреждениях. Об этом сообщает 7 сентября «Узньюс» со ссылкой на постановление правительства.

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«Практика будет проходить в дипломатических представительствах, консульских учреждениях или представительствах нашей страны при международных организациях в иностранных государствах», — уточняет издание.

Практика будет организована один раз в течение одного учебного года продолжительностью не менее 10 и не более 30 дней.

«Отбор кандидатов будет проходить в два этапа. На первом вузом составляется список одаренных студентов третьего курса. При отборе студенты должны будут предоставить национальный или эквивалентный ему международный сертификат о знании иностранного языка, соответствующий системе CEFR не ниже уровня С1, показатели общего рейтинга (усвоения) не ниже 80 баллов, отсутствие задолженностей по предметам», — сообщили журналисты.

Отмечается, что на втором этапе кандидаты распределяются министерством иностранных дел Узбекистана в соответствии с требованиями и потребностями принимающей организации, а затем проходят собеседование до 20 июля. В период прохождения практики за студентом сохраняется право на получение стипендии в установленном порядке.