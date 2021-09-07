Москва, 7 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В рамках новой государственной программы в области научно-технологического развития России на подготовку кадров для науки предполагается выделить свыше 477 млрд рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на данные презентации замглавы Минобрнауки РФ Алексея Медведева.

Советский плакат Наука

В федеральном бюджете на 2022 год на госпрограмму направят свыше 1 трлн рублей. Расходы на науку по новой программе составят 44% (443, 4 млрд руб.): на фундаментальные исследования — 221,3 млрд руб., на прикладные — 222,1 млрд руб.

Всего в новой госпрограмме насчитывается 12 подпрограмм. На подпрограмму «Кадры и человеческий капитал» планируется выделить 477,3 млрд руб. — на подготовку кадров для российской науки планируется финансирование разработок в области цифровых технологий в размере 23,6 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, создать новую госпрограмму научно-технологического развития России поручил правительству президент РФ Владимир Путин 8 февраля 2021 года на заседании Совета по науке и образованию.

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