Копейск, Челябинская область, 7 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области задержан гражданин, подозреваемый в краже сейфа стоимостью почти 160 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Под подозрение попал мужчина 1996 года рождения. Он проник в офис одной из фирм, похитил сейф, а затем взломал его и забрал пять тысяч рублей, находившиеся внутри. Деньги потратил.

Теперь местному жителю грозит до пяти лет колонии. Суд отправил его в СИЗО.