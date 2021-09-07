Ульяновск, 7 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Инзенском районе Ульяновской области планируют построить канализационные сети и станцию, на что выделено более 45,5 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

Заказчиком является управление архитектуры и строительства Инзенского района. Речь идёт о строительстве канализационных сетей и канализационной насосной станции в микрорайоне Лесхоза в Инзенском районе. Они должны быть возведены в Инзе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 45 567 880 рублей, в том числе в 2021 году предусмотрено 24 211 990 рублей, в 2022 году — 21 355 890 рублей. Средства выделяются из бюджетов трёх уровней: федерального, областного и местного.

При подписании контракта работы должны быть проведены до 1 октября 2022 года.