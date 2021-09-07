Киев, 7 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в преследовании оппозиции, сравнив его с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом Порошенко заявил 7 сентября на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Зеленский

Политик прокомментировал реакцию Зеленского на приговор членам президиума так называемого координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Оппозиционеров, как сообщало ИА REGNUM, приговорили к 11 и 10 годам колонии соответственно.

Экс-президент призвал Зеленского не выражать поддержку Колесниковой и напомнил о его политическом поведении. Это преследование оппозиции, поведение с ЧВК «Вагнер», с бывшим судьёй Николаем Чаусом и попавшим в ДТП депутатом Александром Трухиным, а также «зеленка» и несамостоятельные правоохранители, преследующие оппозицию.

По словам Порошенко, действия Зеленского чётко указывают на то, что он «движется протоптанной дорогой господина Лукашенко». «Будет жаль, если он так же и закончит», — добавил он.

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