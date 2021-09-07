Белгород, 7 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Пациенты ковид-отделения городской больницы №2 Белгорода пожаловались на несвоевременную доставку питания, сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соцсети. В департаменте здравоохранения региона заявили, что расторгают контракт с недобросовестным поставщиком.

ИА REGNUM Обед

Люди жалуются, что ждут завтраки, обеды и ужины по три-четыре часа. Причём задержка происходит уже несколько дней. В региональном депздраве пояснили, что доставкой питания в больницу занимается ООО «ГП Арэкс». Контракт с компанией заключили в декабре 2020 года, в документе, в том числе, прописано время выдачи питания пациентам и эти сроки вполне традиционные: завтрак с 08:15, обед с 12:15, а ужин должен подаваться с 17:15.

«Комиссией Горбольницы №2 в течение августа 2021 года неоднократно фиксировались факты несвоевременной подачи питания пациентам. В адрес ООО «ГП Артэкс» регулярно направлялись претензионные письма о наложении санкций за нарушения условий контракта, а также требования об устранении нарушений. В связи с тем, что со стороны ООО «ГП Артэкс» не предпринималось действий по устроению нарушений в части качества и своевременности доставки лечебного питания, 19 августа 2021 года принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке», — пояснили в ведомстве.

Компанию включат в реестр недобросовестных поставщиков, но пока контракт не расторгнут стороны продолжают выполнять обязательства.

С 10 сентября в больнице будет открыт собственный пищеблок, который и будет обеспечивать питанием пациентов, успокоили пациентов в депздраве.