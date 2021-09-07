* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали стрелять для разгона участников антипакистанской акции. Об этом 7 сентября сообщает Agence France-Presse.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Акции протеста в Кабуле жители Афганистана устроили после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 сентября в нескольких афганских городах состоялись акции в поддержку сил национального сопротивления северной провинции страны Панджшер, которые не подчинились захватившему в Афганистане власть радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, они прошли в Кабуле, центральной провинции Дайкунди и в городах Газни и Герат. Кроме того, массовое шествие было организовано в четвёртом по размеру городе Афганистана Мазари-Шарифе, расположенном в северной части страны.