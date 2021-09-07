Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Скандал со «спектаклем на костях», играемым прямо на местах захоронений жертв политических репрессий в Екатеринбурге, лучше не поднимать перед выборами в Госдуму. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Омбудсмен получила обращение от потомков репрессированных, которые возмутились из-за проведения спектакля «Дело Филиппа Загурского» на мемориале невинно пострадавшим. Они считают, что спектакль оскорбляет память жертв репрессий.

«Это [потомки репрессированных] — очень непростая аудитория. Я вообще эту тему перед выборами бы не стала поднимать в принципе. Нам и так хватает напряжения», — сказала Мерзлякова.

Уполномоченный не стала подвергать критике спектакль, так как сама его не видела. Напомним, в рамках постановки часть зрителей становится «палачами», другая — обвиняемыми, и одни выносят приговор в отношении других. Такие «приёмы» возмутили потомков репрессированных.

«Я знаю только одно, что спектакль будет 11-го сентября. У вас будет возможность посмотреть и сделать свои выводы», — сказала омбудсмен.

M-i-e.ru Иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского»

Также Мерзлякова призвала узнать мнение общества «Мемориал» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) по поводу спектакля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее потомки репрессированных, психологи и историки выступили против проведения спектакля «Дело Филиппа Загурского». Он оскорбляет память жертв репрессий и опасен для человеческой психики, считают авторы обращения. Своё возмущение постановкой выразил и член Совета Федерации Алексей Пушков.

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