Ташкент, 7 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. На полигоне «Термез» в Узбекистане стартовали полевые учебные сборы частей и подразделений противовоздушной обороны (ПВО) юго-западного специального военного округа. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба минобороны Узбекистана.

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«Основная цель полевой подготовки — дальнейшее совершенствование накопленного опыта, закрепление полученных знаний при организации боевых действий и их комплексное обеспечение в современных условиях», — говорится в сообщении военного ведомства.

Стоит отметить, что 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силы противовоздушной обороны Узбекистана пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана.