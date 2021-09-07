Магадан, 7 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В посёлке Дебин Ягоднинского городского округа Магаданской области возбуждено уголовное дела по факту убийства двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Колыме.

niekverlaan Убийство

Читайте также: Челябинца осудили за убийство шестерых мужчин

Предварительно установлено, что 7 сентября в квартире жилого дома были обнаружены тела 66-летней женщины и ее 44-летнего сына с явными признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран.

Для установления причин смерти и обстоятельств убийства назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

В посёлок Дебин выехали руководитель отдела криминалистики следственного управления, сотрудники уголовного розыска и эксперт-криминалист из Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области местный житель признан виновным в убийстве шестерых мужчин.