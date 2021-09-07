Астрахань, 7 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Владелец пропавшего в Астраханской области катера, который позже был обнаружен в Каспийском море, дал объяснения сотрудникам пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области. Причину, по которой он не выходил на связь с обеспокоенными родными находившихся на катере людей и экстренными службами, он не назвал, пишет «Интерфакс-Юг».

Катер

«Отвечая на вопрос о том, почему катер не выходил на связь, владелец судна пояснил, что телефон спутниковой связи работал, однако сообщать о местонахождении туристов родственникам и в экстренные службы он не стал», — цитирует информационное агентство представителя пресс-службы пограничного управления.

Напомним, группа туристов из Санкт-Петербурга в количестве шести человек, в том числе троих детей, совершала путешествие на катере из Волгограда в Махачкалу. Туристы не были зарегистрированы в МЧС. С 3 сентября с ними пропала связь. На поиски пропавшего катера были направлены подразделения береговой охраны пограничных управлений ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области, Дагестану. В них участвовали также спасатели Центроспаса, МЧС России по Астраханской области, Калмыкии и Дагестану.

Спустя трое суток катер с туристами был обнаружен в Дагестане, в западной оконечности острова Тюлений. Находившиеся на нем люди были в безопасности.