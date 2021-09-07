Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Кузбассе обнаружили тела пропавших десятилетних школьниц из Киселёвска. Об этом сообщили сразу несколько телеграм-каналов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьница

Уточняется, что подозреваемый в убийстве девочек Виктор П. задержан. Он уже признался, что изнасиловал и задушил детей. Место убийства мужчина также показал сам, пишут Baza и Lshot.

Напомним, что утром 6 сентября две десятилетние девочки не вернулись домой из школы. Позже стало известно, что их видели с подозрительным мужчиной, который покупал им сладости. Для установления всех обстоятельств их исчезновения было возбуждено уголовное дело.

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