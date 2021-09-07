Душанбе, 7 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал вооруженные силы страны повысить свою боеготовность на фоне нестабильности в регионе. Об этом он сообщил 6 сентября на мероприятии, посвящённом Дню независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

«Прошу руководство вооруженных сил, правоохранительных органов, пограничных войск принять все необходимые меры по обеспечению охраны госграницы, общественной и госбезопасности, защиты жизни гражданского населения», — сказал Рахмон.

Рахмон аргументировал это тем, что «нестабильная ситуация в некоторых регионах и странах мира станет еще более острой».