Нейпьидо, 7 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Военная хунта Мьянмы одобрила призыв Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к прекращению огня до конца года для поставки гуманитарной помощи в страну, сообщает CNN Indonesia.

Sidney KH Страны АСЕАН

Cтраны АСЕАН обязались предоставить Мьянме помощь в размере 8 млн долларов США.

«Это прекращение огня для обеспечения безопасности. Мы призываем все стороны прекратить насилие, особенно в связи с распределением гуманитарной помощи», — заявил спецпосланник АСЕАН в Мьянме, а также заместитель министра иностранных дел Брунея Эрван Юсоф.

По его словам, миссия в Мьянму может оказать положительное влияние на разрешение политического кризиса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Мьянмы, испытывающим трудности из-за пандемии коронавируса.