Тюмень, 7 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В тюменском аэропорту «Рощино» 7 сентября 2021 года приземлился первый чартерный рейс с более чем сотней туристов из Москвы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб Тюменской области Первый отечественный туристический чартер выполняет авиакомпания «Ямал»

В рамках чартерной программы «Открой врата Сибири» для гостей из столицы разработаны десять экскурсионных программ. Туристы смогут посетить древний Тобольск, искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и даже научиться их готовить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристические чартерные авиарейсы в Тюменскую область и другие регионы России стали возможными благодаря механизму федерального субсидирования.