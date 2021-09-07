Киев, 7 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 2197 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает украинский минздрав.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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«За сутки 06 сентября 2021 года на Украине зафиксировано 2197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 197, медработников — 37)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 300 504.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 53 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 54 054.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 606 214 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 131 185 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 773 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.