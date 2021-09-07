Москва, 7 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Центрального банка РФ позволит затормозить инфляционные процессы в будущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил профессор РЭШ, директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Picserver.org Инфляция

«Вероятность повышения ключевой ставки фактически стопроцентная. Сценарии, при которых ставка не повышается, мы сейчас не рассматриваем. Основная сложность связана с высокой инфляцией, которая ухудшается проблемами с цепочками поставок — в частности, мы видим падение на целых 17% продаж легковых автомобилей по сравнению с августом 2020 года. Поскольку влияние изменения ключевой ставки полностью отражается на экономике в течение от трех до шести кварталов, повышение сегодня будет означать, что мы увидим эффект только в следующем году», — сказал Шибанов.

Рассуждая о том, насколько значительным может быть рост ставки, Шибанов заявил, что, вероятно, рассматриваются два варианта — 25 и 50 базовых пунктов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время экономике России не нужно повышение ключевой ставки ЦБ РФ.